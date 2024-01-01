Бесплатный интернет для всех!

Наша история

Мы создали Planet VPN в 2017 году с целью обеспечить цифровой безопасность и персональную свободу для каждого пользователя интернета. Поскольку мы и сами являемся пользователями сети, мы отлично знаем, насколько важно каждому из нас ощущать себя защищенным. Ведь угроз в интернет-пространстве немало: от навязчивых рекламодателей до мошенников и даже правительственных структур, стремящихся получить доступ к личным данным пользователей.

Так возникла идея создать дружное сообщество единомышленников, в распоряжении которого сегодня VPN-сервера в более чем 60 странах на пяти континентах. И с нами - тысячи пользователей, которые доверяют нам.