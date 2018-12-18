VPN для Андроид - скачать бесплатно

Planet VPN Можно установить на различные устройства Android, включая смартфоны и планшеты. Вы можете повысить безопасность и конфиденциальность своих действий в Интернете с помощью бесплатного VPN для Андроид. Вы можете сделать это, чтобы просматривать веб-страницы анонимно и защитить свои личные данные.

Вы можете использовать наш бесплатный VPN для Android для того, чтобы не потерять возможноть посещать ваши любимые веб-сайты и онлайн-сервисы. Кроме того, поскольку общедоступные сети Wi-Fi часто незащищены и открыты для хакерских атак, использование бесплатного VPN на вашем Андроид устройстве может быть особенно важным при подключении к одной из этих сетей.