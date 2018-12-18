Как изменить и скрыть IP-адрес с помощью Planet VPN

Как надежно скрыть свой IP адрес?

Благодаря технологии VPN Ваш IP-адрес будет надежно скрыт, а внешние сервисы будут видеть адрес той страны, которую вы выберите при подключении!

Когда злоумышленники знают ваш IP, они могут атаковать ваше устройство, попытаться взломать или специальными методами сделать так, что устройство просто не сможет передавать или принимать информацию.

Так же с достаточной точностью по ip можно узнать где вы находитесь физически, что тоже может повлечь за собой не мало неприятностей.

Если вы не скрываете свой IP, то открываете доступ к большому количеству информации, в том числе к своим личным данным и данным о своем местоположении и своей онлайн-активности, позволяя третьим лицам наблюдать за вашими действиями в Интернет и контролировать их.