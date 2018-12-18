Что такое утечка DNS?

Даже если у вас подключен самый лучший VPN, увы, его технические возможности не позволяют гарантировать защиту DNS-запросов с вашего компьютерного или мобильного устройства. И этот фактор не зависит от надежности шифрования трафика. Если происходит утечка DNS, это означает, что посторонние субъекты будут видеть веб-ресурсы, которые вы посещаете, какие действия вы выполняете, какие приложения открываете и используете для личных целей.

DNS – это особая система адресных книг, которая непосредственносвязана со всеми манипуляциями, которые вы производите во время посещениясети Интернет. Например, браузер или приложение задействуют DNS, чтобы осуществлять серверный поиск для генерации последующей связи междусервисами и сайтами, которые требуются клиенту. Устройство направляет запросы и получает ответные инструкции действий для поиска целевых данных. Следовательно, именно DNS-запросы обусловливают общий уровень конфиденциальности пользовательских данных, а также могут формировать угрозу безопасности. Проверить DNS просто – подключайте Planet VPN и освободите себя от киберугроз.