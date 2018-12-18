Шифрование данных и безопасность с бесплатным VPN

Как устроено VPN-шифрование?

При подключении к сервису Planet VPN все данные, которые Вы передаете через Интернет, кодируются сверхнадежным 256-битным шифрованием и расшифровываются уже на VPN серверах. Такой формат шифрования гарантирует, что передача данных через Интернет останется конфиденциальной.

Шифрование представляет собой процесс кодирования данных таким образом, чтобы прочесть и использовать данные мог только предполагаемый получатель, имеющий подходящие средства для расшифровки.