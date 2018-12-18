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VPN для Firefox - скачать бесплатное расширение

Самый надежный и безопасный VPN-прокси для вашего браузера

Наслаждайтесь свободой интернета с нашим расширением:

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Анонимность

  • Анонимный просмотр

    бесплатный VPN для Firefox позволяет пользователям посещать любимые сайты. Все это осуществляется в анонимном режиме за счет изменения реального IP-адреса посредством подключения к серверам других стран;

  • вы можете заходить в аккаунты всех социальных сетей, просматривать региональный контент, посещать веб-ресурсы для взрослых;

  • Стабильное соединение

    благодаря наличию множества серверов и применению эффективных технологий удается обеспечить хороший информационный поток без риска сбоя, ваше соединение через лучший VPN для Firefox всегда будет стабильным.

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Безопасность

  • 100% безопасное соединение

    все личные данные и файлы пользователя остаются в секрете, никто не сможет к ним проникнуть, поскольку для вас установлен защитный барьер, вся работа в сети абсолютно безопасна и надежна;

  • Прячет ваш трафик

    трафик будет скрыт от провайдера и посторонних лиц за счет изменения реального IP;

  • Блокирует подозрительные сайты

    ВПН для Firefox позволяет не только анонимно серфить в сети, но и фильтрует веб-ресурсы, блокируя все подозрительные и вредоносные сайты.

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Защита

  • Шифрование данных

    Planet VPN for Firefox использует RSA 2048 bit шифрование для соединения, которое осуществляется через надежные мировые cерверы. Благодаря этому пользователь остается анонимным в сети, скрывается вся история его поисковых запросов;

  • Повсеместная защита

    вы можете скачать ВПН для Firefox на компьютер или ноутбук и обеспечить одновременную защиту на всех компьютерных гаджетах, которыми вы пользуетесь;

  • Предотвращение наблюдения

    благодаря технологиям шифрования и создания анонимности для пользователя все приватные данные остаются скрытыми от третьих лиц, тем самым сводится до минимума риск наблюдения и слежения из внешнего мира;

3 простых шага для бесплатной установки Planet VPN для Firefox

1. Скачать
download
Загрузите расширение Planet VPN из Firefox Add-ons
    2. Запустить
    install
    Оно будет автоматически добавлено на панель браузера, просто нажмите на него
      3. Подключиться
      connect
      Выберите сервер и подключитесь к VPN

        Почему стоит выбрать лучшее бесплатное VPN-расширение для Firefox – Planet VPN?

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        Посещайте сайты, которые вы любите

        благодаря VPN для Firefox можно анонимно заходить на ваши любимые сайты;

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        Смарт фильтры

        Настраивайте VPN и выбор локации, блокировщик рекламы, запись истории и другие функции индивидуально для каждого сайта

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        Высокая скорость соединения

        VPN для Firefox ориентирован на удовлетворение потребностей клиентов и всегда поддерживает хорошее соединение;

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        Множество VPN-локаций

        подключая лучший VPN для Firefox, вы можете выбирать сервер из предложенного списка стран – США, Австралия, страны Европы, страны Азии.

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        Полная анонимность

        все пользовательские данные защищены протоколами шифрования и самими функциями виртуальной сети;

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        Превосходная надежность и безопасность соединения

        с помощью VPN для Firefox клиент получает анонимный режим посещения сети, все его данные и приватная информация скрыты от посторонних лиц, даже от провайдера;

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        Надежные методы шифрования

        использование наиболее эффективных протоколов для защиты трафика и личных данных клиента;

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        Доступ к контенту со всего мира

        Доступ к множеству контента по всему миру

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        Работа на нескольких устройствах

        вы можете скачать ВПН для Firefox на свой компьютер и ноутбук одновременно и пользоваться свободным Интернетом.

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        Потоковое воспроизведение видео и музыки

        слушайте музыку прямо в сети, нет ограничений по трансляции видео, качество медиафайлов всегда на высоте.

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        Круглосуточная поддержка

        эксперты компании на связи в любое время и всегда могут помочь, дать рекомендации и советы, как решить возникшую ту или иную проблему клиента.

        Узнайте, почему бесплатный Planet VPN для Firefox так популярен среди клиентов

        Часто задаваемые вопросы (FAQs)

        Как включить VPN в Firefox?

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        Чтобы включить VPN в Firefox, необходимо выполнить следующие действия:

        • в браузерной панели нажать на кнопку Planet VPN;
        • выбрать сервер для подключения;
        • подтвердить соединение.

        Как установить VPN на Firefox?

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        Чтобы установить VPN на Firefox, необходимо выполнить следующие действия:

        • зайти в меню настроек браузера;
        • выбрать раздел Дополнительно;
        • кликнуть на Расширения;
        • в поисковой строке ввести Planet VPN;
        • скачать VPN плагин для Firefox и добавить в панель;
        • кликнуть на иконку расширения в панели браузера;
        • зарегистрировать аккаунт (по желанию);
        • выбрать сервер для подключения;
        • подтвердить соединение нажав кнопку "Подключиться";
        • для отключения нажмите "Отключиться".

        Как отключить VPN в Firefox?

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        Если вы больше не хотите серфить в Интернете через ВПН для Firefox, достаточно просто отключить его:

        • в браузерной панели нажать на кнопку Planet VPN;
        • отключить соединение;
        • подтвердить все действия.

        Где скачать бесплатный VPN для Firefox без регистрации?

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        Если желаете использовать бесплатный VPN для Firefox, вы можете подключить Planet VPN, который доступен для браузера Firefox в виде бесплатного расширения.

        Где найти бесплатные прокси серверы?

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        Planet VPN предлагает всем своим клиентам бесплатные прокси серверы, чтобы комфортно пользоваться сетью Интернет. Вы сможете скрывать свой IP, чтобы анонимно и безопасно серфить без риска кражи личных данных.

        Виртуальная частная сеть важна для защиты вашей конфиденциальности и безопасности в Интернете. Учитывая растущие риски киберугроз и слежки, использование VPN в браузере Firefox может дать значительные преимущества. Вот некоторые из преимуществ использования нашего бесплатного VPN для Firefox.

        Во-первых, наш бесплатный ВПН для браузера Firefox может шифровать ваш интернет-трафик, делая невозможным перехват или чтение ваших данных. Это особенно важно при использовании общедоступных сетей Wi-Fi, где хакеры могут получить доступ к вашей личной информации. С Planet VPN ваши данные защищены, а история посещенных страниц остается конфиденциальной.

        В-третьих, Planet VPN может помочь вам избежать целевой рекламы и отслеживания. Маскируя свой IP-адрес и местоположение, вы можете запретить веб-сайтам и рекламодателям отслеживать ваше поведение в Интернете и показывать персонализированную рекламу. Это особенно важно для тех, кто ценит свою конфиденциальность и не хочет быть заваленным неактуальной рекламой.

        Наконец, наш бесплатный VPN для Firefox может обеспечить дополнительный уровень безопасности при работе в Интернете. ВПН может предотвратить доступ вредоносных веб-сайтов и фишинговых атак к вашей личной информации, скрывая ваш IP-адрес и шифруя ваши данные.

        В целом, использование бесплатного ВПН в браузере Firefox может значительно улучшить вашу конфиденциальность, безопасность и свободу в Интернете. С таким количеством преимуществ легко понять, почему все больше и больше людей используют VPN для своей защиты в Интернете.