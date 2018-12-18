OpenVPN настройки - загрузить безопасные настройки серверов

Planet VPN поддерживается любым клиентом OpenVPN. Приобретайте Premium, чтобы загрузить и использовать файлы конфигурации OpenVPN.
Ключевые преимущества Planet VPN для OpenVPN
Самый быстрый
Planet VPN обеспечивает лучшую скорость соединения на рынке
Торренты
Наслаждайся анонимным пользованием торрентов с помощью Planet VPN
Анонимный
Обеспечивает полную анонимность и защищает ваше интернет-соединение
Защита ваших данных
Planet VPN не отслеживает ваши личные данные, вы можете использовать приложение Free OpenVPN с нашими настройками, чтобы в этом убедиться.
Широкая сеть
Множество VPN-локаций для выбора, у нас есть более 60 стран
Надежное шифрование
Протокол OpenVPN обеспечивает лучшее шифрование для вашего компьютера
Техническая поддержка
Онлайн чат на сайте или письмо на электронную почту по всем интересующим вопросам