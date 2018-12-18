Экономьте при бронировании отелей с бесплатным VPN

Сколько можно сэкономить на бронировании отелей с использованием Planet VPN?

Всё зависит от ваших потребностей, но по нашей статистике можно только на бронировании отеля сэкономить сотни долларов.

Туристические агентства и сервисы бронирования отелей играют на страхах людей — человек, который бесконечно обновляет страницу с предложениями агрегаторов и видит, что цена растет, считает, что это происходит по объективным причинам (например, потому что места в отелях быстро кончаются и на них высокий спрос).

И в итоге, он бронирует отель по очень высокой цене. Однако, используя VPN, можно победить маркетологов их же оружием и забронировать отель дешевле: