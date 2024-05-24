Лучший бесплатный VPN для Telegram

Почему стоит использовать Planet VPN для Telegram?

Известный своей надежностью, Planet VPN входит в число лучших VPN-провайдеров и предлагает 5 бесплатных серверов на всю жизнь. С подпиской Premium вы можете выбирать из 1260 серверов в 60+ странах. Просто загрузите приложение, выберите местоположение сервера, который откроет Telegram, и подключитесь. После подключения Telegram будет легко доступен.

Серверы расположены по всему миру, и если вы хотите получить доступ к Telegram из Египта или Бразилии, Planet VPN поможет вам. Наша строгая политика отсутствия логов гарантирует, что ваши данные останутся конфиденциальными и неприкосновенными.